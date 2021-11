Acidente deixa duas pessoas feridas na PE 275 em São José do Egito

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h55 da madrugada deste sábado (20/11) para atender uma ocorrência de acidente na PE 275, em São José do Egito.

No local os bombeiros encontraram um veículo lateralizado e prensado entre uma árvore e um muro, com duas vítimas do sexo masculino. A primeira vítima, de idade não revelada, estava fora do veículo, consciente e orientada, sendo conduzida pelo SAMU ao hospital local.

A segunda vítima, de 33 anos, se encontrava dentro do veículo, presa às ferragens em uma posição complexa, sendo removida pelo porta malas. Confusa e desorientada, a vítima foi estabilizada em uma prancha rígida e socorrida para o hospital com ferimentos na face.

As circunstancias da colisão não foram divulgadas. Não há informações sobre o estado de saúde atual das vítimas.

Do Nill Júnior