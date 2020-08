Acidente entre caminhonete e motociclistas deixa 3 mortos e 5 feridos em PE

Um grave acidente deixou três mortos e cinco feridos nesse domingo (23) na PE-96, em Água Preta, Mata Sul de Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma caminhonete colidiu em um grupo de cerca de 30 motociclistas. Integrantes do plantão policial da Delegacia de Polícia Civil de Palmares, na mesma região, foram até o local, assim como peritos do Instituto de Criminalística.

Ainda segundo os bombeiros, o motorista da caminhonete atingiu o grupo frontalmente na rodovia. Segundo a Polícia Militar, o condutor foi levado à Delegacia de Palmares, onde será submetido ao teste do bafômetro.

O G1 conversou por telefone com a delegada de plantão, Juliana Bernart, que confirmou que o condutor da caminhonete foi levado para a delegacia. “Ele irá prestar depoimento e passar por exames traumatológico e toxicológico”, disse. A delegada informou que o motorista é vereador de Brejo da Madre de Deus, no Agreste.

A delegada informou ainda que duas das vítimas eram de Paulista e duas de Maceió (AL).

No vídeo acima é possível ver várias motos no acostamento da PE-96 e também carros parados, já que o trânsito foi interrompido no local por causa do acidente.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por ambulâncias da Prefeitura de Água Preta e por pessoas que passavam pelo local, conforme informaram os bombeiros. Eles foram levados para os hospitais de Palmares e Barreiros. O estado de saúde deles não foi informado. (G1)