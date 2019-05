Acidente entre carreta e ônibus com time sub-15 do Bahia deixa dois mortos e 12 feridos

Um ônibus de turismo que transportava jogadores do time sub-15 do Esporte Clube Bahia chocou-se com uma carreta na BR-251, no km 235, no município de Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas, na manhã deste sábado (04).

O ônibus com a equipe sub-15 do Bahia saiu de Salvador com destino a São Paulo. Os jovens participariam da Copa Nike.

De acordo com as primeiras informações, duas pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas no acidente, que ocorreu no trecho da rodovia entre Salinas e a BR-116 (Rio-Bahia).

Segundo o Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) de Salinas, morreu na batida o motorista da carreta, cujo corpo ficou preso às ferragens. Em nota em que lamentou o acidente, o Bahia confirmou que o motorista do ônibus, Carlos Oliveira Pacheco, também morreu no local.

Os feridos foram socorridos por equipes do Samu e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Salinas. As causas do acidente ainda serão investigadas.

O que diz o Bahia

Na nota, o Bahia informa que os atletas que estavam no ônibus estão bem. “Alguns integrantes da comissão técnica foram encaminhados para atendimento médico. O coordenador da divisão de base Marcelo Vilhena já está se deslocando ao local”, diz o texto divugado pela assessoria de imprensa do clube.

A diretoria da equipe baiana esclarece que “está em contato permanente com a Secretaria de Assistência Social de Salinas e com os diretores dos hospitais, que estão prestando socorro aos profissionais tricolores. Assim que possível, o clube divulgará informações adicionais sobre o assunto”.

Ainda conforme a nota, o ônibus envolvido no acidente pertence à empresa MS Turismo e foi alugado pelo Bahia.

Do Estado de Minas