Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na BR-232 em Serra Talhada

Foto: Jornal Desafio Online

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou dois homens feridos na manhã desta sexta-feira (05) na BR-232 em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o motorista do carro fez um retorno impróprio, ao cruzar a rodovia vindo a colidir com o mototaxista que estava com um passageiro na garupa da motocicleta. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam). Até o fechamento da matéria, não haviam informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O local tem sido alvo de constantes acidentes.