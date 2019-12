Acidente entre carro, picape e carreta deixa um morto e cinco feridos na BR-232

Um homem de 26 anos morreu e cinco pessoas feridas após um acidente envolvendo três veículos no sábado (21) em Sanharó, no Agreste de Pernambuco. O acidente ocorreu na BR-232.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro fez uma ultrapassagem em um local proibido e colidiu de frente com a carreta. O carro pegou fogo e ficou totalmente carbonizado. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo e morreu no local, conforme informou a PRF.

Na carreta, o motorista estava com a esposa e uma criança, que foram socorridos para o hospital de Sanharó. Na picape, o condutor e um passageiro foram levados para o hospital de Belo jardim. (G1)