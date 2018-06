Acidente entre dois caminhões deixa uma pessoa morta na BR-407, no Sertão de PE

Um acidente entre dois caminhões, na manhã deste sábado (30), deixou uma pessoa morta na BR-407, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu quando um caminhão subia uma ladeira e começou a descer de ré, colidindo com o outro caminhão.