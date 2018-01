Acidente entre dois carros no Litoral Sul de Pernambuco deixa ao menos três mortos e três feridos

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros de passeio deixou ao menos três mortos e três feridos, na manhã desta segunda-feira (1º), na Rodovia PE-61, no município de Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar de Pernambuco, faleceram no local dois adultos e uma criança.