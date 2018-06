Acidente entre moto e caminhão baú deixa duas pessoas mortas entre Triunfo e Flores

Duas pessoas não identificadas morreram em um acidente entre uma moto e um caminhão baú, na manhã desta segunda-feira (25), entre as cidades de Triunfo e Flores, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o caminhão que descia a Serra do Brocotó invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente uma moto que vinha no sentido contrário com dois ocupantes, vindo a tombar logo em seguida.

Ainda de acordo com informações, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade Mista de Saúde Felinto Wanderley em Triunfo, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.