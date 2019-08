Acidente entre moto e caminhão deixa um agricultor morto no Sertão de PE

Um agricultor de 31 anos morreu na noite de sexta-feira (02) após sofrer um acidente de trânsito na PE-585, na zona rural de Araripina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (9º CIPM), houve uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão. A vítima Noel Pereira Leite, que pilotava a moto, morreu no local.

Segundo a polícia, o dono do caminhão trancou o veículo e fugiu do local após o acidente. Ele não foi localizado. A Polícia Científica foi acionada para perícia e liberação do corpo.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Araripina. Os veículos foram liberados. (G1)