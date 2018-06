Acidente entre um carro e caminhão deixa dois mortos na PE-158, no Agreste de PE

Nessa terça-feira (26), duas pessoas morreram em um acidente entre um carro e um caminhão, na PE-158, em Panelas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram dois homens, de 65 e 36 anos de idade. Eles estavam em um carro, que acabou batendo de frente com um caminhão.

Ainda segundo a polícia, testemunhas disseram que o motorista do carro perdeu o controle e acabou batendo no caminhão, devido ao forte impacto entre os veículos, os dois homens morreram no local.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

Do G1