Acidente envolvendo 4 veículos é registrado na BR-232

Um acidente envolvendo quatro veículos foi registrado na BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, na manhã dessa segunda-feira (31). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão estava trafegando lento na rodovia, o carro de passeio que vinha atrás reduziu e o outro que vinha atrás não observou e colidiu na traseira.

Ainda de acordo com a PRF, com a colisão traseira, o carro que tava no meio, foi empurrado para a contramão e bateu com um veículo que vinha em sentido contrário.

Conforme a polícia, uma das vítimas ficou em estado grave, já as outras tiveram ferimentos leves e não precisaram ser socorridas. (G1)