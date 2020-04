Acidente envolvendo caminhão e carro deixa um morto na PE-320, no Sertão de Pernambuco

Um homem de 39 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão da empresa Kigarot na manhã deste domingo (5), na PE 320 entre Tabira e Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações, por volta das 10h20, o Grupamento de Apoio ao Cidadão (RONDAC), da Guarda Municipal de Tabira, foi solicitado pela Central de Comunicações (CECOM) para dar apoio ao Grupamento de Atendimento a Emergência e Resgate (GAER), próximo à entrada do Povoado da Vazinha.

O acidente envolveu o caminhão marca VW, ano 2012, cor branca, e um veículo marca GM, modelo MONTANA, ano 2006, cor Prata.

Ainda de acordo com informações, o passageiro do caminhão relatou que seguia no sentido Tabira – Afogados da Ingazeira, quando o condutor da Montana vinha em sentido contrário e colidiu de frente.

Ambos os veículos saíram da pista. O condutor da Montana, Adilson Campos Marques, 39 anos, natural de Afogados da Ingazeira, filho de Cícero do Doce do Bairro da Ponte, ficou preso nas ferragens e veio a óbito no local. Já o condutor do caminhão, não identificado saiu ileso e evadiu-se do local.

A Guarda Municipal de Tabira ao chegar ao local a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar já se encontravam. As vias foram sinalizadas e o trânsito controlado.

Via Cidade FM