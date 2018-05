Acidente envolvendo caminhão na BR-116 deixa motorista gravemente ferido em Salgueiro

Aconteceu na madrugada dessa terça-feira (1º) um acidente envolvendo um caminhão em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 3h, o veículo saiu da pista na BR-116, no quilômetro 1 e o caminhão ficou destruído. O motorista Railson da Silva Figueiredo, de 31 anos, foi arremessado do veículo e ficou gravemente ferido.

Segundo a PRF, o motorista foi socorrido e levado, com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, para o Hospital João Muniz em Pena Forte, no Ceará. (G1)