Acidente envolvendo duas motos deixa um homem morto e feridos na BR-316

Um acidente de trânsito na BR-316 foi registrado na terça-feira (1º) em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma motocicleta preta realizou uma manobra para sair da rodovia e entrar em uma via à esquerda, quando uma moto vermelha acabou batendo na sua traseira.

Segundo a PRF, o piloto e o passageiro de uma da moto preta tiveram ferimentos leves. O condutor realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Já o condutor da moto vermelha faleceu no local. A vítima foi identificada como Moacir dos Santos Pereira, de 58 anos.

As polícias Civil e Científica estiveram no local e vão investigar no caso. (G1)