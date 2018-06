Acidente na BR-116 deixa uma pessoa morta em Salgueiro

Um acidente na BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, deixou uma pessoa morta neste sábado (30), após colisão frontal entre uma moto e um caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 05h25, no Km 34 da rodovia.

A vítima, de 19 anos de idade, estava pilotando uma moto que colidiu de frente com um caminhão. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão permaneceu no local e prestou auxílio à vítima. (G1)