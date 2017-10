Acidente na BR-423 deixa duas pessoas mortas no Agreste de Pernambuco

Um acidente na manhã desse sábado (14) deixou duas pessoas mortas na BR-423, entre Cachoeirinha e Lajedo, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas eram um homem de idade não divulgada, e a sogra, de 72 anos.

No carro também estavam a esposa e as duas filhas do homem. Elas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Maria da Penha Dourado, em Lajedo, e serão transferidas para Garanhuns. Ainda de acordo com a PFR, a família ira para Recife, quando o carro invadiu a contramão e bateu na traseira de uma carreta.