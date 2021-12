Acidente tira vida de agricultor entre Afogados e Carnaíba

O agricultor Manoel Lira, 60 anos, morador do Sítio Santo Antônio III, Carnaíba, morreu em um acidente nesta véspera de natal.

A moto em que seguia o agricultor chocou-se com uma Fiat Uno branco, placas CGO 4801. O veículo pertence à uma empresa do ramo de Internet. O episódio foi registrado na PE 320, entre Afogados da Ingazeira e Carnaíba.

Ainda não há muitos detalhes sobre as características do acidente. A moto chocou-se com a lateral do veículo. Manoel seguia em uma Honda Fan 125 cilindradas.

Policiais militares e uma equipe do SAMU estiveram no local. Ao chegar, a moto do agricultor e seu corpo estavam às margens da rodovia. Curiosos no local atrapalharam o trânsito. A polícia investiga o caso.