Acidentes deixam três mortos e 35 feridos em estradas federais de PE no feriadão de Fim de Ano, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 53 acidentes com três mortos e 35 pessoas feridas nas rodovias federais, entre os dias 29 de dezembro de 1º de janeiro. O balanço do feriadão de Fim de Ano foi divulgado nesta terça-feira (2). A ação de fiscalização fez parte da Operação Integrada Rodovia, que busca diminuir a violência no trânsito.

No feriado de Fim de Ano anterior, a PRF fez a contagem de colisões em um número maior de dias. Entre 23 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017, foram registrados 109 acidentes, que deixaram 99 feridos e quatro pessoas mortas.

No feriadão de 2017/2018, 895 pessoas e 921 veículos foram fiscalizados. Os agentes emitiram 746 autuações por infrações de trânsito. As mais comuns foram ultrapassagem em local proibido (46 casos), não utilização do cinto de segurança (41 casos), falta da cadeirinha para transportar crianças no carro (9 casos) e conduzir motocicleta sem capacete (4 casos).

Dos três acidentes que resultaram em mortes, dois deles foram atropelamentos. O primeiro ocorreu na BR 407, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na madrugada da sexta-feira (29). Um ciclista foi atropelado por um carro, enquanto cruzava a rodovia.

O segundo atropelamento aconteceu na noite do sábado (30), na BR-232, em Vitória de Santo Antão, Zona da Mata do estado. Um pedestre atravessava a rodovia quando foi atropelado. Em abas as situações, os motoristas dos veículos fugiram sem prestar socorro.

Segundo a PRF, outras seis pessoas foram presas em ações de combate à criminalidade. Entre os crimes cometidos, destacam-se o uso de documento falso, assalto a veículo, embriaguez ao volante e receptação. A ação teve o apoio do Núcleo de Operações Especiais, através dos Grupos de Policiamento Tático e do Grupo de Motociclismo da PRF.

Lei Seca No mesmo período, as blitz da Operação Lei Seca realizaram 652 testes do bafômetro. Foram emitidas 16 autuações. Duas pessoas acabaram presas após dirigir sob efeito de álcool e apresentar índice superior a 0,34 mg/l.

Ao todo, foram recolhidos 55 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) e 22 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs).

A PRF constatou, ainda, 29.30 toneladas de excesso de peso em veículos de transporte de cargas e informou o recolhimento de seis animais que estavam soltos às margens da rodovia. Natal No feriadão de Natal, que compreendeu entre os dias 22 e 25 de dezembro, foram registradas seis mortes e 51 feridos em 71 acidentes.

Do G1