Acontece hoje (09) a missa de 2 anos em memória do artista “Zuca”

Será realizada neste sábado (09), na igreja católica do bairro Bom Jesus, a celebração da Missa de 2 anos em memória do saudoso artista Rogério Batista da Siva, o eterno “Zuca”, que morreu há exatamente dois anos, no Hospital Regional do Agreste em Caruaru, aos 38 anos, vítima de Pancreatite Aguda.

A celebração da missa terá início às 19:00 horas e será mais uma oportunidade dos amigos e familiares prestarem uma homenagem ao artista serra-talhadense.

Desde já a família agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã.