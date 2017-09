Açude que abastece Serra Talhada está com apenas 4% de capacidade

O município de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, está sofrendo com a falta de água. O açude Cachoeira II, que abastece a cidade, está com apenas 4% da sua capacidade total de 21 milhões de metros cúbicos, atingindo o chamado ‘volume morto’ da barragem, o que pode colocar em risco a qualidade da água servida à população.

Os serra-talhadenses podem passar por um racionamento de até 15 dias sem água. O rodízio d’água deve acontecer em meados do mês de novembro.

No mês de março o açude Cachoeira II chegou a ter 6% da sua capacidade, naquela ocasião os moradores também passaram por um racionamento de água. (Relembre)