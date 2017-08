Acusado de assassinar a companheira na cidade de Betânia-PE é preso em Salgueiro

Uma ação conjunta das Polícias Militar e Civil resultou na prisão de um home de 41 anos, acusado de assassinar a companheira em 2014, na cidade de Betânia, no Sertão de Pernambuco. O homem, que estava foragido, foi localizado na Rua Ana Nunes de Carvalho, no Centro de Salgueiro, também no sertão do estado. A prisão aconteceu nessa terça-feira (29).