Acusado de cometer homicídio em Cabrobó é preso pela polícia em Salgueiro

A polícia prendeu em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, um homem que estava com mandando de prisão em aberto. Benício de Souza Gomes, de 22 anos, é acusado pelo crime de homicídio, praticado no município de Cabrobó, onde, segundo a polícia, ele também responde por outros processos.

Benício de Souza foi preso na Avenida Antonio Angelim, no Centro de Salgueiro, na manhã da segunda-feira (17). Ele foi levado para o Presidio Regional de Salgueiro. (G1)