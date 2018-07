Acusado de cometer homicídio em São Paulo com repercussão nacional é preso em Serra Talhada

Um homem foi preso, por força de ordem judicial. A prisão aconteceu na tarde dessa quinta-feira (26), na Rua João Alves de Carvalho Barros, no bairro da Conceição em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu durante uma operação conjunta envolvendo as equipes do Malhas da Lei 14° BPM, Malhas da Lei 21ª DESEC e GATI do 14° BPM, onde deram cumprimento a dos mandados de prisão em desfavor de Tadeu de Lira Pires, natural de Mauá-SP. Os policiais informaram que contra o acusado haviam aberto, um MP por não pagamento de pensão alimentícia e outro por homicídio, sendo que o segundo mandado gerou uma repercussão a nível nacional, onde os fatos foram exibidos em várias mídias televisivas.

O acusado foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, a fim serem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações de Nayn Neto