Acusado de mandar matar ex-esposa é preso em Serra Talhada

Policiais da equipe Malhas da Lei, através de Mandados de Prisões Preventivas, prenderam, em Serra Talhada, Pedro Marcolino Neto, 30 anos, suspeito de ser o mandante da morte de Márcia Lindeberg da Silva, 28 anos.

Márcia foi assassinada no dia 16 de março do ano passado no Sítio Gavião, que fica as margens da PE-149, na zona rural de Ibirajuba, que morava no centro de Ibirajuba e foi encontrada morta, despida da cintura pra baixo e apresentava várias lesões na cabeça, ainda durante aquela noite a criança que era filha dela de apenas dois anos e meio, foi encontrada perambulando nas ruas da cidade e isso fez com que populares acionassem a Polícia Militar que deixou a criança em segurança e realizou algumas buscas e no dia seguinte localizou o cadáver.

Relembre: Ex-funcionária da Éconis de Serra Talhada é raptada e brutalmente assassinada em Ibirajuba

Pedro era ex-companheiro da vítima e mandou matar a mesma, por não aceitar a separação. O acusado nega participação no crime.

Leia mais:



Suspeito de assassinar ex-funcionária da Éconis de Serra Talhada em Ibirajuba, é preso no Agreste de PE

Serra-talhadense suspeito de mandar matar mulher em Ibirajuba está foragido, diz Polícia Civil