Acusado de matar agricultor com golpes de facão é preso em Floresta

Um homem identificado como Clécio Luiz, de 24 anos, foi assassinado com golpes de facão neste sábado (2) no bairro DNER em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O homem acusado de cometer o crime foi detido pela Polícia Militar nas proximidades da EREM Nestor Valgueiro e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

O assassinato aconteceu por volta das 9h30 quando a vítima descascava cebolas numa calçada em frente a um mercadinho. O agricultor Clécio foi atingido com golpes de facão nas costas. De acordo com a polícia, ele irá responder pelo crime de homicídio qualificado.

Segundo o delegado Ariosto Esteves, o acusado chegou a confessar o crime. Um desentendimento antigo relacionado a um terreno pode ter sido a motivação para o crime. Este é o 18º homicídio registrado em Floresta em 2017.

