Acusado de matar cantor na virada de ano de Custódia é preso em Carnaíba

Em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Comarca de Custódia, policiais da equipe Malhas da Lei e do GATI prenderam na manhã desta quarta-feira, 14, José Vicente de Lima, conhecido por “Naldo de Erurbano”. Ele é acusado de ter assassinado o cantor Robson Batista de Lima, o “Robson Vaqueiro”, na virada de 2017 para 2018 no Sítio Açudinho, zona rural de Custódia.

A prisão foi efetuada no Sítio Coxi, na zona rural de Carnaíba, no Sertão do Pajeú. As investigações apontaram que o motivo do homicídio seria uma dívida no valor de R$ 2.500 que a vítima tinha com Naldo.

Ao ser preso, o acusado estava de posse ilegal de uma espingarda calibre 36 com 27 cartuchos do mesmo calibre, sendo 13 utilizados e 14 não usados. O acusado foi levado com o material apreendido para a delegacia, onde foi autuado.