Acusado de matar e estuprar menina de 5 anos no Sertão de PE é condenado a 37 anos de prisão

A justiça condenou a 37 anos e oito meses de prisão o homem acusado de matar e estuprar uma criança de 5 anos, na cidade de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu em dezembro de 2015 e chocou os moradores da região. O juri popular foi realizado na última segunda-feira (2).

Evelin Kaline da Silva Cruz foi morta com pedradas na cabeça e perfurações feitas com uma chave de fenda. Na época do crime, o corpo da menina foi encontrado dentro de um saco plástico abandonado em um matagal no bairro Incop.

Antônio Joaquim do Nascimento foi preso em casa, escondido embaixo do sofá. No quintal havia sangue espalhado no chão e em uma pedra. A mulher dele foi embora com medo após sofrer ameaças. Os vizinhos confirmaram que ele ameaçava a esposa e abordava as crianças e adolescentes de forma agressiva.