Adagro lança edital para concurso com 140 vagas e salários de até R$ 4.860. Há vagas para Serra Talhada

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) divulgou, no Diário Oficial do estado, o edital do concurso público com 90 vagas para assiste de defesa agropecuária, com exigência de nivel técnico, e outras 50 para fiscal estadual agropecuário, de nível superior. Os salários são de até R$ 4.860,21.

As inscrições, que acontecem no através do site da IAUPE, organizadora do certame, começam no dia 30 de setembro e vão até o dia 8 de novembro. A taxa é de R$ 50 para o cargo de assistente de defesa agropecuária e de R$ 64 para o de fiscal estadual agropecuário.

Os pedidos de isenção devem ser feitos até o dia 15 de outubro. A previsão é de que as provas aconteçam no dia 3 de fevereiro, com resultado final do concurso previsto para 26 de fevereiro de 2019.

Vagas

O concurso tem uma única etapa, de prova objetiva de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório. Todas as vagas têm como exigência carteira nacional de habilitação atualizada com, no mínimo, categoria B.

O cargo de assistente de defesa pede, ainda, diploma de nível técnico em Agropecuária ou em Técnico Agrícola. A carga horária é de 40 horas semanais. Os aprovados podem ter como base Caruaru, Garanhuns, Ouricuri, Palmares, Petrolina, Recife, Salgueiro, Sanharó, Serra Talhada, Surubim e Sertânia.

Das vagas de fiscal, há 40 para formados em Medicina Veterinária, com carga horária de trabalho prevista em 40 horas semanais. Para essa especialidade, as vagas são para Caruaru, Garanhuns, Ouricuri, Palmares, Petrolina, Recife, Salgueiro, Sanharó, Serra Talhada, Sertânia e Surubim.

Para fiscal, há ainda outras 10 para formados em Agronomia, com mesma carga horária. Os postos de trabalho são em Caruaru, Recife, Palmares e Petrolina.