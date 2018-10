Adagro prorroga inscrições de concurso público com vagas para Serra Talhada

Na última sexta-feira, 19, a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) publicou retificação do edital de concurso público com 140 vagas. Agora as inscrições, que terminavam no dia 8 de novembro, foram estendidas até o dia 18 de novembro pelo site da UPENET.

Cinco vagas foram reservadas para a unidade do órgão em Salgueiro, sendo uma de Fiscal Estadual Agropecuário na especialidade Medicina Veterinária e quatro para o cargo de Assistente de Defesa Agropecuária. Ao todo, o concurso oferta 140 vagas, 50 para nível superior e 90 de nível médio.

As inscrições custam R$ 50,00 para a função de Assistente de Defesa Agropecuária e R$ 64,00 para Fiscal Estadual Agropecuário. Os cargos de ensino superior são para médicos veterinários e engenheiros agrônomos, com salário de R$ 4.860,21. Já para atuar como assistente no órgão é preciso ter formação em técnico agropecuário. A remuneração neste caso é de R$ 2.601,93.

Os exames de múltipla escolha serão realizados no dia 3 de fevereiro de 2019 em Recife, Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Palmares, Sanharó, Sertânia, Surubim, Serra Talhada e Salgueiro.