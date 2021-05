Adagro suspende feiras agropecuárias e vaquejadas

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), publicou Portaria nº 030/2022 no Diário Oficial de ontem, proibindo a realização de competições de vaquejada e feiras agropecuárias de 26 de maio a 06 de junho. A suspensão tem como base o Decreto nº 50.752, do Governo de Pernambuco, que estabelece medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Pernambuco possuía 23 feiras agropecuárias antes da pandemia e todas foram canceladas durante o primeiro lockdown, ainda em 2020. O processo de retomada foi gradual mediante autorização da Adagro que já contabilizava a liberação das chamadas “feiras de gado” em 15 municípios.

Em conformidade com a área delimitada pelo decreto, estão suspensas as feiras agropecuárias dos municípios de Cachoeirina, Surubim, Águas Belas, São Bento do Una, São João, Caruaru, Limoeiro, Capoeiras, João Alfredo, Custódia e Lagoa do Ouro. Já as feiras de Ouricuri, Afogados e Tabira permanecem autorizadas, enquanto Buique, que está fora da área de restrição, ficará suspensa por decisão da Prefeitura.

“A suspensão, inicialmente, segue até 06 de junho, pois acompanha o prazo estabelecido no Decreto nº 50.752. Sabemos da importância dos eventos agropecuários para a economia do Estado e para o homem do campo, mas é vital conter a transmissão da Covid-19, evitando aglomerações neste período em que a transmissão é exponencial”, pontua o presidente da Adagro, Paulo Roberto Lima.

