Adeus a Bilu! O eterno fotógrafo de Serra Talhada

O lendário Bilu Fotógrafo, faleceu em Araraquara (SP), nessa quarta-feira (1).

Antonio João Pereira, tinha 67 anos, e era mais conhecido por “Bilu Fotógrafo ou Bilu Teteia”. Bilu residiu em Serra Talhada por muitos anos. Era uma pessoa muito querida e por onde passou só deixou muitos amigos, pessoas que admiravam seu trabalho.

Bilu esteve presente no ramo de fotografia em Serra Talhada nas décadas de 80/90, quando de punho com sua máquina fotográfica registrava os bons momentos dos serra-talhadenses em todas as ocasiões: casamentos, Formaturas, festas juninas, nas esperadas Festas de Setembro, quando o mesmo montava um estúdio na Praça Dr. Sérgio Magalhães e fazia registros memoráveis, arrancava sorrisos de adultos e crianças.

Aqui fica uma homenagem de todos que fazemos o Jornal Desafio!

Que Deus te receba na morada Celestial, nosso eterno “BILU”!