Adolescente agride jovem com pedaço de madeira em Serra Talhada

Um adolescente de 15 e um jovem de 20 anos acabaram detidos na última segunda-feira (02), após se envolverem em uma confusão no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem foi ameaçado de morte e após ir na casa do menor pedir esclarecimento foi recebido com golpes de pedaço de madeira, ficando com ferimentos na mão direita.

Os envolvidos foram conduzidos até a delegacia local, onde foi confeccionado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) por vias de fato.