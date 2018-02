Adolescente arromba estabelecimento e é apreendido pelo proprietário no Centro de Serra Talhada

Um adolescente de 17 anos arrombou um estabelecimento comercial na noite dessa quarta-feira (14) e acabou sendo detido pelo próprio proprietário no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, o comerciante de 42 anos informou que o menor estava junto com seu irmão, quando arrombaram o seu estabelecimento comercial e furtaram; duas furadeiras, uma lixadeira, uma parafusadeira, uma makita e um relógio. Mas segundo o infrator, ele e seu irmão subtraíram a furadeira, a makita e o relógio, e ainda de acordo com o mesmo, o seu irmão já havia vendido os objetos, porém não soube informar quem comprou os objetos.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas a DP para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao caso.