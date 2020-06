Adolescente de 13 anos é flagrado dirigindo caminhão na BR-104, em PE

Nessa segunda-feira (29), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), flagrou um adolescente de 13 anos dirigindo um caminhão, na BR-104. O pai do menino estava dirigindo outro veículo de carga e entregou a direção ao filho.

De acordo com a PRF, os policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 57 da rodovia, quando abordaram dois caminhões carregados com bombonas de água potável, que seguiam próximos um do outro. Ao verificar o segundo veículo, a equipe se surpreendeu ao descobrir que o condutor era um adolescente.

O pai do menino estava no primeiro caminhão e informou que havia chamado o filho para ajudar no transporte da água. Os veículos haviam saído de Caruaru e foram realizar uma entrega em Toritama, também no Agreste.

A PRF confirmou que reteve o caminhão que era conduzido pelo adolescente e lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o pai dele, por entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada. (G1)