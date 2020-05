Adolescente de 13 anos é vítima de estupro no bairro Divino em Salgueiro

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de estupro nessa quinta-feira (28) no bairro do Divino, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O irmão da vítima declarou que estava em casa quando lhe chamaram dizendo que a menina havia entrado em uma casa, e que algo estranho estava acontecendo. Quando ele se aproximou da residência, ele ouviu gritos e entrou pela porta dos fundos da casa. A adolescente foi encontrado de calcinha e chorando muito.

Segundo o 8º BPM, a adolescente disse que foi a casa do homem ganhar R$20 para lavar pratos, e que foi forçada a praticar relações sexuais com o mesmo.

Após o crime, o homem fugiu do local e não foi localizado pela polícia. (G1)