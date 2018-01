Adolescente de 13 anos estupra a prima de 5 no Agreste de Pernambuco

Um jovem de 13 anos é o principal suspeito de ter estuprado a prima de 5 anos na cidade de Feira Nova, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu nessa segunda-feira (1º).

De acordo com o delegado Eraldo Alves, o pai e a madrasta da vítima disseram que tinham deixado a criança sob os cuidados do primo de 13 anos porque tinham ido visitar parentes na cidade de Cumaru, também no Agreste pernambucano.

Quando chegaram em casa, a menina relatou para a madrasta o que havia acontecido. A garota disse que o primo a levou para a garagem onde ele teria praticado o crime.

Do JC Online