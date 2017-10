Adolescente de 14 anos é apreendido com faca peixeira no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Um adolescente de 14 anos, foi detido com uma faca peixeira na manhã dessa terça-feira (10), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares da equipe ROCAM/14º BPM, quando realizavam rondas no Bom Jesus, visualizaram o menor de iniciais I. M. S., jogando uma faca peixeira no chão, que ao ser abordado, o mesmo relatou que estava com a faca para se proteger de um indivíduo que havia lhe ameaçado no dia anterior.

Diante do fato, o menor e o material apreendido foram encaminhados a DPC local para adoção de medidas cabíveis.