Adolescente de 14 anos é apreendido em Salgueiro com duas facas ameaçando matar desafeto de 17 anos

Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Militar na quarta-feira, 15, armado com duas facas nas proximidades do pátio do posto Vercol II, às margens da BR-232, em Salgueiro. Com ele os policiais encontraram uma faca peixeira e uma faca de mesa.

De acordo com a polícia, ao ser questionado o que estaria fazendo, o jovem disse que iria matar um rapaz de 17 anos, que estava escondido num carro abandonado. Justificou-se dizendo que o desafeto se armou com um pedaço de madeira para matá-lo.

Os dois menores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, com as facas e o pedaço de madeira, e acabaram submetidos a BOC (Boletim de Ocorrência Circunstanciado).

Via Blog Alvinho Patriota