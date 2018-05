Adolescente de 14 anos é detido com maconha na Concha Acústica de Serra Talhada

Um adolescente de 14 anos, foi detido pela polícia com maconha na noite desse sábado (26), na Concha Acústica, no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com a PM, durante abordagens a um grupo de jovens que estavam no local, encontraram no chão, próximo ao menor, uma pequena quantidade de maconha em uma sacola plástica.

Ao ser indagado a quem pertencia a referida droga, apontaram a adolescente em tela como proprietária, sendo encaminhada à DPC local para as providências cabíveis.