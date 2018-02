Adolescente de 14 anos é detido com maconha no bairro Cohab em Serra Talhada

Um jovem de 14 anos foi detido com maconha na tarde desse domingo (04) no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Policiais Militares da equipe ROCAM/14º BPM quando realizavam rondas na Rua João Romão de Oliveira, se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita, que ao avistarem o policiamento se aproximando se evadiram, um deles foi detido e ao ser feita a busca pessoal foi encontrado uma poronga de maconha.

Diante do fato, o menor e o entorpecente foram encaminhados a DPC local para adoção de medidas julgadas cabíveis.