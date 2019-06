Adolescente de 15 anos é detida com pedras de crack em Serra Talhada

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida com quatro pedras de crack na madrugada desse sábado (08), no bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Durante rondas, Policiais Militares do 14º BPM visualizaram o momento em que a menor infratora saiu de uma residência, e ao perceber a aproximação dos policiais, saiu correndo em direção ao mototaxi que estava a sua espera.

Diante do fato tanto a menor como a possível fornecedora da droga, de 46 anos, foram conduzidas a Delegacia de Polícia de Serra Talhada, onde foi aberto um inquérito por portaria para maiores investigações.