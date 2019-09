Adolescente de 15 anos é detida com R$ 300 em notas falsas em Serra Talhada

Uma adolescente de apenas 15 anos, foi detida pela polícia com cédulas falsas na tarde do último sábado (07), no parque de diversões no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a adolescente comprou R$ 20,00 de ingressos com uma nota de R$ 100,00 e em seguida, voltou com outra nota de R$ 100,00 e queria comprar mais R$ 20,00 de ingressos, porém não obteve êxito, pois a funcionária do parque de diversões já havia percebido que o dinheiro seria falso, momento em que a policiais localizaram a jovem.

A menor e o pai de 36 anos foram conduzidos até a delegacia local. Um quantia de R$ 300 em notas falsa foi apreendida.