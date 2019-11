Adolescente de 15 anos é detida suspeita de invadir casa e matar mulher a facadas em PE

Uma adolescente de 15 anos foi detida suspeita de matar uma mulher, de 50, a facadas na madrugada desta terça-feira (26) em Altinho, no Agreste de Pernambuco. O crime ocorreu no loteamento Novo Altinho por volta das 3h30.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita invadiu a casa onde a vítima, identificada como Maria Margarida de Barros, morava. A jovem entrou no quarto da mulher e efetuou os golpes. Maria Margarida reagiu e chegou a lutar com a adolescente. A vítima conseguiu ir até a sala da residência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local, conforme informou a polícia.

Dois sobrinhos da vítima, um menino de 11 anos e uma menina, de 12, estavam em casa e presenciaram o crime. Ainda segundo a polícia, a garota tentou defender a tia e ficou ferida.

Após cometer o crime, a suspeita, que também ficou ferida, foi até um hospital da cidade. Na unidade de saúde, a Polícia Militar foi acionada e deteve a adolescente. A motivação do homicídio é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)