Adolescente de 15 anos é detida suspeita de matar companheiro a facadas no Agreste de PE

Uma adolescente de 15 anos foi detida suspeita de matar o companheiro, de 27, a facadas nesse domingo (20) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a jovem afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica dentro da própria casa quando o homem a agrediu com socos. Após isso, ela teria pego uma faca e atingido a vítima.

Ainda segundo informações da PM, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Dom Moura, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A jovem foi encaminhada a Delegacia Regional de Garanhuns. (G1)