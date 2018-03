Adolescente de 15 anos é detido acusado de tentar matar aposentado com golpes de muleta em Serra Talhada

Imagem ilustrativa

Um adolescente de 15 anos, foi detido pela polícia após tentar matar um aposentado com golpes na madrugada do último sábado (10), no bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Segundo Informações da Polícia Militar, o menor infrator atacou o aposentado João Batista Maciel, 57 anos, com vários golpes na cabeça, utilizando uma muleta, tijolo e um pedaço de madeira. Ainda de acordo com a PM, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), com traumatismo craniano e o seu estado de saúde é considerado estável.

O adolescente foi conduzido para a DPC local, onde foi lavrado um auto de apreensão em flagrante de ato infracional. Foi encontrado ainda com o adolescente uma pequena quantidade de cocaína.