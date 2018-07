Adolescente de 15 anos é detido com faca afirmando que iria resolver questão em Serra Talhada

Um adolescente de 15 anos, foi detido pela polícia com uma faca peixeira na tarde dessa segunda-feira (30), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PM, o adolescente informou que usava a referida faca peixeira para se defender do envolvido 02 H. C. dos Santos, 18 anos, por questões antigas.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados, com a arma branca apreendida, e apresentados na DPC local, para adoção das medidas cabíveis.