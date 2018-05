Adolescente de 15 anos é detido com maconha em Serra Talhada

Um adolescente de 15 anos, foi detido pela polícia com maconha na tarde dessa quarta-feira (16), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da PM, ao realizar abordagem ao menor infrator: C. M. P., encontraram em sua bolsa uma quantidade da erva canabis sativa ( maconha ), 92 gramas. O mesmo informou ser usuário e que a droga seria para seu consumo.

Diante dos fatos o menor, juntamente com sua genitora, foi conduzido até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.