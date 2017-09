Adolescente de 15 anos é detido por furtar objetos de residência em Serra Talhada

Um adolescente de 15 anos foi detido pela polícia, após furtar objetos de uma residência na manhã deste domingo (24), no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares do 14º BPM foram acionados pela Central de Operações para verificar uma ocorrência de furto em uma residência, chegando na Rua Sargento Severino de Lima foi observado o sistema de câmeras de segurança, onde o autor do furto foi identificado. Após diligências conseguiram localizar a casa do mesmo, onde foi confessado o furto, porém, já havia repassado os objetos furtados ( bomba de lava jato e cabos elétricos). O policiamento seguiu ás casas das pessoas indicadas pelo menor onde foi confirmada a venda dos objetos.

Todos os envolvidos, juntamente com os objetos recuperados foram encaminhados a DPC local para serem tomados às medidas legais pertinentes á espécie, todos ilesos pelo policiamento.