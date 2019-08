Adolescente de 15 anos é estuprada no Agreste de PE

Uma adolescente de 15 anos foi estuprada na zona rural de Itaíba, no agreste pernambucano. O caso teria acontecido no último sábado (3), mas foi denunciado nessa segunda-feira (5). De acordo com a Polícia Civil, os pais da jovem denunciaram que a filha foi estuprada e o suspeito era um amigo do irmão dela.

Ainda segundo a polícia, eles estavam bebendo na casa da avó da adolescente no dia do estupro, quando o suspeito ofereceu bebida alcoólica para a menor de idade. Ela teria ingerido a bebida e foi se deitar no quarto. Quando acordou, percebeu que o suspeito havia tido relações sexuais com ela.

Um inquérito foi aberto para investigar o caso.

Do NE10 Interior