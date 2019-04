Adolescente de 16 anos ameaça matar a mãe com um facão em Flores

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã dessa terça-feira (02), após ter sido denunciado pela própria mãe. O caso foi registrado no Sítio Saquinho, zona rural do município de Flores, Sertão do Pajeú.

Segundo informações do 14º BPM, a vítima informou ao policiamento que foi ameaçada de morte pelo seu próprio filho. De acordo com o boletim, a genitora do adolescente também relatou que ele possuía uma espingarda soca-soca, e que utilizava-se de um facão e um punhal para danificar os móveis da residência e realizar as ameaças contra ela.

Ao adentrar a residência, o infrator foi localizado e detido juntamente com as armas citadas e ainda uma poronga de maconha pronta para consumo.

Diante o fato, as partes foram encaminhadas a Delegacia local onde o menor foi autuado em flagrante.